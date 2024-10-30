Забастовки немецких рабочих: Германия начинает терять позиции экономического локомотива в Европе

Тысячи немецких рабочих компаний Porsche, BMW и Mercedes в Германии начали общенациональные забастовки, требуя повышения заработной платы, сообщает Reuters.

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Также на этой неделе автомобильный гигант Volkswagen может объявить о планах закрыть три завода на родине впервые за свою 87-летнюю историю, а также о массовых увольнениях и снижении зарплат на 10% для работников, которые сохранят свои рабочие места.

"Мы имеем дело не просто с циклическим, а с устойчивым структурным кризисом в Германии. Мы очень обеспокоены тем, что Германия становится экономическим бременем для Европы и больше не может играть роль экономического локомотива", — сказал Мартин Ванслебен, управляющий директор Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK), которая проводила исследование.

Уточнения

BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.



Mercedes-Benz — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств.



Porsche AG — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году.



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