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Путин сообщил, что в России остро не хватает специалистов рабочих профессий

0:48
Экономика

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем выступлении на съезде Федерации независимых профсоюзов подчеркнул актуальную проблему недостатка квалифицированных специалистов в рабочих профессиях.

Путин сообщил, что в России остро не хватает специалистов рабочих профессий
Фото: unsplash.com by Bench Accounting, PDM

Путин выделил необходимость укрепления сотрудничества между учреждениями среднего специального образования и работодателями.

"Для повышения престижа и популярности этих направлений мы продолжим налаживать партнерство колледжей и техникумов с работодателями", — сказал Путин.

Также глава государства добавил, что надеется на активное участие профсоюзов в этом процессе. 28 октября Путин обратил внимание на то, что антироссийские санкции и нехватка кадров создают проблемы и дисбаланс в экономике России.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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