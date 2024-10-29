Путин сообщил, что в России остро не хватает специалистов рабочих профессий

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем выступлении на съезде Федерации независимых профсоюзов подчеркнул актуальную проблему недостатка квалифицированных специалистов в рабочих профессиях.

Фото: unsplash.com by Bench Accounting, PDM

Путин выделил необходимость укрепления сотрудничества между учреждениями среднего специального образования и работодателями.

"Для повышения престижа и популярности этих направлений мы продолжим налаживать партнерство колледжей и техникумов с работодателями", — сказал Путин.

Также глава государства добавил, что надеется на активное участие профсоюзов в этом процессе. 28 октября Путин обратил внимание на то, что антироссийские санкции и нехватка кадров создают проблемы и дисбаланс в экономике России.

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