Путин сообщил, что в России остро не хватает специалистов рабочих профессий

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем выступлении на съезде Федерации независимых профсоюзов подчеркнул актуальную проблему недостатка квалифицированных специалистов в рабочих профессиях.
Путин выделил необходимость укрепления сотрудничества между учреждениями среднего специального образования и работодателями.
"Для повышения престижа и популярности этих направлений мы продолжим налаживать партнерство колледжей и техникумов с работодателями", — сказал Путин.
Также глава государства добавил, что надеется на активное участие профсоюзов в этом процессе. 28 октября Путин обратил внимание на то, что антироссийские санкции и нехватка кадров создают проблемы и дисбаланс в экономике России.
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Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.