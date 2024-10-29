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Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ

Экономика

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ
Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

С 1 января 2025 года МРОТ составит 22,4 тысячи рублей, в то время как ранее он был установлен на уровне 19,2 тысячи, сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Известно, что Совет Федерации одобрил повышение МРОТ на 2025 год до 22 440 рублей. Это значение представляет собой увеличение на 16,6 процента по сравнению с предыдущим уровнем.

Новый минимальный размер оплаты труда даст возможность увеличить заработную плату примерно 4,2 миллионам трудящихся в стране.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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