"Газпром" помог Венгрии снизить цены на газ и электроэнергию: они в 12 раз дешевле, чем в Швеции

По данным Европейского статистического управления, цены на энергоносители в Венгрии являются самыми низкими в Европе. Как сообщает венгерское министерство энергетики на своей странице в социальных сетях, это в значительной степени обусловлено долгосрочным контрактом с российской компанией "Газпром" на поставки газа в Венгрию и разрешением ЕС на поставки нефти по трубопроводу "Дружба" из России, пишет EADaily.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Согласно данным Евростата, в первой половине 2024 года семьи в Венгрии получали самые дешевые электроэнергию и газ среди домохозяйств в странах-членах Евросоюза. Венгерское правительство заявляет, что это благодаря сокращению накладных расходов, что позволяет местным потребителям платить по самым выгодным ценам за два самых важных энергоносителя. Несмотря на постоянные нападки со стороны Брюсселя и "левых" внутри страны, правительство Венгрии утверждает, что придерживается этих цен. Кроме того, надежное снабжение бытовых потребителей в текущем отопительном сезоне в Венгрии будет гарантировано высоким уровнем запасов газа в венгерских хранилищах.

Международные сравнения цен, проводимые ежемесячно венгерским управлением по регулированию энергетики и коммунальных услуг (MEKH), показывают, что венгерские семьи получают самые дешевые электроэнергию и природный газ в Европе. Так, шведские домохозяйства платят за газ в двенадцать раз больше, чем венгры, а жители Нидерландов, Италии, Португалии и Франции - в пять раз. В случае с электричеством расходы у немцев, ирландцев, англичан и чехов в четыре раза выше, чем у венгров.

По данным венгерского государственного энергетического концерна MVM Group, в девяти из десяти случаев счета за природный газ и в восьми из десяти за электроэнергию выставляются исключительно по сниженным накладным расходам. Даже семьи, превышающие установленные лимиты, получают энергию по сниженной цене.

Международные исследования подтверждают положительный эффект от сокращения накладных расходов на коммунальные услуги в Венгрии. Так, согласно опросам, только 7% местных респондентов сообщают, что они не могут должным образом отапливать свои дома, что является самым благоприятным показателем в ЕС и составляет менее трети от среднего показателя по ЕС.

Венгерское правительство заявляет, что делает все возможное, чтобы сохранить эту меру, несмотря на регулярные требования Брюсселя и "левых" отменить ее. Кроме того, правительство гарантирует надежное снабжение бытовых потребителей, и уже в начале осени в венгерских хранилищах было больше газа, чем было израсходовано в предыдущем отопительном сезоне. По данным Министерства энергетики Венгрии, текущие запасы газа составляют более 6 млрд кубометров, что в два раза превышает общее годовое потребление венгерским населением в 2023 году.