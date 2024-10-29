Строительство новых торговых центров в России сократится на 70%

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 2022 по 2027 год российский рынок торговой недвижимости ожидает резкое сокращение ввода новых объектов — в среднем до 400 тысяч квадратных метров ежегодно.

По данным IBC Real Estate и Parus Asset Management, этот показатель на 70% ниже уровня, достигнутого в 2015–2019 годах, и на 75% ниже объема, введенного за период 2002–2014 годов, сообщает Интерфакс.

Снижение темпов строительства обусловлено несколькими факторами. Высокая стоимость материалов и строительства делает реализацию новых проектов сложной задачей, а удорожание кредитов ограничивает возможность привлечения финансирования. Одновременно с этим изменения в предпочтениях потребителей играют роль в замедлении развития сектора: все больше покупателей отдают предпочтение онлайн-шопингу, снижая спрос на традиционные торговые площади.

Аналитики подчеркивают, что эти тенденции могут изменить облик российского ритейла, вынуждая застройщиков адаптироваться к новым экономическим и социальным условиям.

Уточнения

Торго́вый центр (галерея, пассаж, торгово-развлекательный комплекс, торговый комплекс или молл, от англ. mall) — группа предприятий торговли, управляемых как единое целое и находящихся в одном здании или комплексе зданий.



Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).



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