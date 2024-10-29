Русагро выходит на новые горизонты зернового рынка в Африке

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Холдинг "Русагро" планирует укрепить свое присутствие в странах Восточной Африки, начав поставки зерновых культур в ближайшее время.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

На бизнес-форуме Россия-Танзания руководитель направления трейдинга и продаж сельскохозяйственного и масложирового бизнес-направлений компании Михаил Рашковецкий отметил, что переговоры с местными партнерами уже активно идут. В частности, "Русагро" ведет переговоры с крупнейшими мельницами региона, что позволяет компании ожидать начало поставок в кратчайшие сроки, сообщает ТАСС.

Танзания рассматривается как важное направление благодаря стабильному росту спроса на импорт зерновых: по данным аналитиков, в 2024 году планируется импортировать 1,3 млн тонн пшеницы. Это предоставляет "Русагро" значительные перспективы для экспорта продукции, соответствующей международным стандартам качества. Компания также планирует расширение поставок в страны Западной Африки, учитывая высокий спрос на качественные зерновые на африканском континенте.

Уточнения

«Русагро» — российская сельскохозяйственная и продовольственная компания.



А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.



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