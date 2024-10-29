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Китай лишился сотен долларовых миллиардеров за три года

1:21
Экономика

За последние три года число долларовых миллиардеров в Китае сократилось на треть, достигнув 753 человек по сравнению с 1185 в 2021 году.

Китай лишился сотен долларовых миллиардеров за три года
Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, PDM

По данным Financial Times, ссылающейся на исследование Hurun, на сокращение состояния сверхбогатых китайцев повлияли несколько факторов. Главные причины включают строгие регулятивные меры, замедление экономического роста и спад на фондовом рынке. Особенно пострадали девелоперы, чьи активы резко обесценились после значительного падения рынка недвижимости, ранее одного из самых прибыльных секторов.

Вместе с тем, на фоне таких изменений выделяется основатель Pinduoduo и Temu Колин Хуан, занявший первую строчку среди богатейших людей Китая с состоянием $44,3 млрд. Второе место в списке Bloomberg Billionaires Index занимает Чжан Имин, основатель ByteDance, чьё состояние составляет $43 млрд.

Эти данные свидетельствуют о том, что акцент богатства в Китае сместился к лидерам технологического сектора, в то время как более традиционные отрасли столкнулись с серьезными трудностями.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Миллиарде́рами называют людей, состояние которых превышает 1 миллиард, чаще всего — долларов США.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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