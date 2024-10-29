Китай лишился сотен долларовых миллиардеров за три года

За последние три года число долларовых миллиардеров в Китае сократилось на треть, достигнув 753 человек по сравнению с 1185 в 2021 году.
По данным Financial Times, ссылающейся на исследование Hurun, на сокращение состояния сверхбогатых китайцев повлияли несколько факторов. Главные причины включают строгие регулятивные меры, замедление экономического роста и спад на фондовом рынке. Особенно пострадали девелоперы, чьи активы резко обесценились после значительного падения рынка недвижимости, ранее одного из самых прибыльных секторов.
Вместе с тем, на фоне таких изменений выделяется основатель Pinduoduo и Temu Колин Хуан, занявший первую строчку среди богатейших людей Китая с состоянием $44,3 млрд. Второе место в списке Bloomberg Billionaires Index занимает Чжан Имин, основатель ByteDance, чьё состояние составляет $43 млрд.
Эти данные свидетельствуют о том, что акцент богатства в Китае сместился к лидерам технологического сектора, в то время как более традиционные отрасли столкнулись с серьезными трудностями.
Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
Миллиарде́рами называют людей, состояние которых превышает 1 миллиард, чаще всего — долларов США.
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