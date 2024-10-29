Западные компании массово отзывают заявки на продажу бизнеса в России

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Иностранные компании начали массово отзывать свои заявки на продажу бизнеса в России из-за новых, более жёстких условий для иностранных владельцев активов.

Как сообщают источники Forbes, западные компании отказываются от сделок, которые уже были согласованы с российскими покупателями, но ещё не прошли процедуру одобрения регуляторами.

Основной причиной стало увеличение минимального дисконта при продаже активов: теперь зарубежные компании обязаны продавать свои активы по цене, составляющей лишь 40% от их рыночной стоимости, что является значительным повышением по сравнению с предыдущими 50%. Более того, вырос размер взноса в российский бюджет с 15% до 35% от суммы сделки.

Эти новые условия ставят компании перед выбором: либо они соглашаются на серьезные финансовые потери, либо отказываются от сделки.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.



Дисконт (англ. discount) — экономический термин, в буквальном переводе с английского означает скидка, вычет, разница.



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