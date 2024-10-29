Авиакомпания Lufthansa жалуется: сложно конкурировать с китайскими перевозчиками

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пассажирская авиалиния Lufthansa, в состав которой входит одноимённый бренд, а также такие авиаперевозчики, как Austrian Airlines, Swiss International и Eurowings, получили операционную прибыль в размере 1,2 миллиарда евро в третьем квартале по сравнению с 1,4 миллиарда евро годом ранее, сообщает Reuters.

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Рост расходов, непредсказуемость, связанная с кризисом на Ближнем Востоке, и задержки поставок самолётов продолжают негативно влиять на результаты авиакомпании, которая находится в крайне невыгодном положении по сравнению с Китаем, а также с другими авиакомпаниями.

Для Китая к тому же воздушное пространство над Россией остаётся открытым.

"Тот факт, что Lufthansa теперь вынуждена исключить из своего расписания один из старейших маршрутов Франкфурт-на-Майне — Пекин, показывает, насколько сильно меняется баланс международной конкуренции", — сообщил представитель Lufthansa в электронном письме Reuters.

Уточнения

Deutsche Lufthansa AG, более известная как Lufthansa («Люфтганза») — национальный авиаперевозчик Германии.



Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.



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