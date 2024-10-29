Французский депутат обвиняет Евросоюз в бездействии: импорт украинской свёклы угрожает французским производителям

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Французский депутат Жордан Гиттон обвинил Евросоюз в бездействии, которое, по его мнению, приводит к упадку французского свекловодства, сообщает "РБК".

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, CC BY 2.0

Гиттон считает, что рост импорта украинской свёклы в ЕС, который с 20 тыс. тонн в 2022 году достиг 700 тыс. тонн в 2023 году, привел к снижению цен на сахар в ЕС на 30%, что негативно отразилось на французских производителях.

Он также подчеркнул, что ЕС допускает импорт свёклы, произведенной с использованием 29 запрещенных в ЕС веществ, что создает нечестную конкуренцию для французских производителей.

Гиттон обратился к министру сельского хозяйства Анни Женевар с требованием принять меры по защите французских производителей свёклы и ввести для украинской продукции местные стандарты производства.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.





Фра́нция — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.





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