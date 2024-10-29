Колебания цен перед выборами в США: эксперты считают, что нефть может подешеветь

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам эксперта, нефть марки Brent может опуститься до уровня $70 за баррель до результатов выборов президента США, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, CC0

Несмотря на стабилизацию цен после снижения более чем на 6% накануне, эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк прогнозирует высокую волатильность в преддверии выборов.

По его словам, отсутствие новых драйверов роста нефти затрудняет продолжение покупок, пока не будет более существенной коррекции.

Миронюк отмечает, что возможная победа Дональда Трампа на выборах может привести к новым торговым барьерам, более слабому спросу на нефть и укреплению доллара.

В долгосрочной перспективе это может помешать росту цен на нефть, однако в краткосрочной перспективе может привести к повышению цен из-за усиления протекционистских настроений.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом.



Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



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