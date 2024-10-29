Колебания цен перед выборами в США: эксперты считают, что нефть может подешеветь

По словам эксперта, нефть марки Brent может опуститься до уровня $70 за баррель до результатов выборов президента США, сообщает РИА Новости.
Несмотря на стабилизацию цен после снижения более чем на 6% накануне, эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк прогнозирует высокую волатильность в преддверии выборов.
По его словам, отсутствие новых драйверов роста нефти затрудняет продолжение покупок, пока не будет более существенной коррекции.
Миронюк отмечает, что возможная победа Дональда Трампа на выборах может привести к новым торговым барьерам, более слабому спросу на нефть и укреплению доллара.
В долгосрочной перспективе это может помешать росту цен на нефть, однако в краткосрочной перспективе может привести к повышению цен из-за усиления протекционистских настроений.
Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом.
Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.