Украинская компания арестовала 5 объектов недвижимости россиян в Финляндии

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украинская компания "Нафтогаз" продолжила аресты объектов недвижимости россиян в Финляндии, сообщает "Газета.Ru".

Фото: PxHere is licensed under CC0

По данным Helsingin Sanomat, 28 октября было арестовано пять российских объектов недвижимости, в том числе три на Аландских островах.

Также в этот день стало известно об аресте участка земли и офисного здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки.

Кроме того, управление по взысканию долгов наложило арест на семь квартир в Хельсинки, связанных с "теми, кто находится под санкциями ЕС".

Ранее МИД Финляндии разрешил культурному центру РФ оплатить налоги.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.



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