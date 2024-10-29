Украинская компания арестовала 5 объектов недвижимости россиян в Финляндии

Украинская компания "Нафтогаз" продолжила аресты объектов недвижимости россиян в Финляндии, сообщает "Газета.Ru".
По данным Helsingin Sanomat, 28 октября было арестовано пять российских объектов недвижимости, в том числе три на Аландских островах.
Также в этот день стало известно об аресте участка земли и офисного здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки.
Кроме того, управление по взысканию долгов наложило арест на семь квартир в Хельсинки, связанных с "теми, кто находится под санкциями ЕС".
Ранее МИД Финляндии разрешил культурному центру РФ оплатить налоги.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.
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