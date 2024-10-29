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Биткоин подорожал до максимума за четыре месяца: курс криптовалюты стремительно растёт

0:55
Экономика

Цена биткоина во вторник достигла $71 000, впервые с 7 июня. Это произошло на фоне общего роста рынка криптовалют, сообщает Газета.Ru.

Биткоин подорожал до максимума за четыре месяца: курс криптовалюты стремительно растёт
Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

Курс Ethereum вырос до $2619,70, Solana — до $180,45, а Dogecoin — до $0,164.

Финансист и криптоэксперт Наталья Вдовина считает, что в течение десяти лет биткоин может подорожать до $1 млн за единицу. Она отмечает, что инвестиции в биткоин являются хорошей стратегией на длительной дистанции, но спекулировать биткоином достаточно рискованно из-за его чувствительности к изменениям.

Ранее в Европе биткоин обвиняли в причинах обнищания и раскола общества.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

Битко́йн или битко́ин — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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