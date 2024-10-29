Банк ВТБ выплатил 3,2 млрд рублей своим руководителям

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом полугодии 2024 года топ-менеджеры банка ВТБ получили денежное вознаграждение в размере 3,2 млрд рублей, включающее премию за успешные финансовые результаты 2023 года.

Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

Данные об этом содержатся в отчете банка, который свидетельствует о рекордных показателях по чистой прибыли, достигнутой ВТБ за этот период, сообщает Интерфакс.

Прибыль составила 432,2 млрд рублей, что позволило банку компенсировать неудачи 2022 года, когда премии топ-менеджерам не выплачивались из-за отрицательных финансовых итогов. 2023 год стал успешным для ВТБ, и достигнутые финансовые результаты позволили возобновить выплаты премий.

Уточнения

Банк «ВТБ» (ПАО) (аббревиатура от Внешний торговый банк) — российский универсальный коммерческий банк c государственным участием.



Ме́неджер (англ. manager, от manage — «управлять»), руководи́тель, управля́ющий — специалист, занятый управлением процессами и персоналом (подчинёнными) на определённом участке коммерческого (торгового и иных) предприятия, организации.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.