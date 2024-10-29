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Банк ВТБ выплатил 3,2 млрд рублей своим руководителям

0:53
Экономика

В первом полугодии 2024 года топ-менеджеры банка ВТБ получили денежное вознаграждение в размере 3,2 млрд рублей, включающее премию за успешные финансовые результаты 2023 года.

Банк ВТБ выплатил 3,2 млрд рублей своим руководителям
Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

Данные об этом содержатся в отчете банка, который свидетельствует о рекордных показателях по чистой прибыли, достигнутой ВТБ за этот период, сообщает Интерфакс.

Прибыль составила 432,2 млрд рублей, что позволило банку компенсировать неудачи 2022 года, когда премии топ-менеджерам не выплачивались из-за отрицательных финансовых итогов. 2023 год стал успешным для ВТБ, и достигнутые финансовые результаты позволили возобновить выплаты премий.

Уточнения

Банк «ВТБ» (ПАО) (аббревиатура от Внешний торговый банк) — российский универсальный коммерческий банк c государственным участием.

Ме́неджер (англ. manager, от manage — «управлять»), руководи́тель, управля́ющий — специалист, занятый управлением процессами и персоналом (подчинёнными) на определённом участке коммерческого (торгового и иных) предприятия, организации.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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