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Египет отложил поставку 430 тысяч тонн российской пшеницы

1:04
Экономика

Египет перенес поставку 430 тыс. тонн российской пшеницы с октября на ноябрь, что вызвало беспокойство среди экспертов и аналитиков, сообщает Bloomberg.

По данным министра снабжения Египта Шерифа Фарука, задержка связана с разногласиями по поводу выбора партнера для сотрудничества, однако деталей он не раскрыл. Российский союз экспортеров подтвердил, что среди российских поставщиков существует неопределенность относительно того, с кем работать на египетском рынке.

Египет является одним из крупнейших мировых потребителей пшеницы, и его экономическая стабильность сильно зависит от продовольственного импорта. Россия, как крупнейший поставщик пшеницы, играет ключевую роль в снабжении страны этим продуктом, особенно на фоне экономических вызовов. Задержка поставки российской пшеницы может сказаться на усилиях Египта по восстановлению экономики, пережившей серьезный валютный кризис, и на создании продовольственных запасов.

Уточнения

Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmi]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]), — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Пшени́ца (лат. Tríticum) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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