В России может подешеветь сливочное масло благодаря Индии и Ирану

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство сельского хозяйства России сообщило о снижении цен на сливочное масло в оптовом сегменте.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, PDM

По словам представителей ведомства, данное снижение должно постепенно отразиться и на розничных ценах, что положительно скажется на потребителях. Для поддержания этой тенденции Министерство предпринимает меры по увеличению поставок масла из-за рубежа: открыты импорты из Индии и Ирана — стран, являющихся крупными экспортерами масла.

В рамках долгосрочной стратегии развития, ведомство акцентирует внимание на увеличении внутреннего производства сырого молока. В 2023 году объем производства составил 33,8 млн тонн, что на 0,8 млн тонн больше показателей предыдущего года. Министерство ожидает, что эта динамика позволит достичь уровня самообеспеченности страны молочной продукцией. Рост внутреннего производства подкрепляется льготным кредитованием и компенсацией капитальных затрат на проекты в молочной отрасли, сообщает РИА Новости.

На государственном уровне молочная отрасль также поддерживается мерами региональной и федеральной помощи. Стабильный рост производства молока и активный импорт из дружественных стран формируют устойчивую базу для покрытия спроса на масло, что снижает зависимость России от импортной продукции.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.



Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.