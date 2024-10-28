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Россия и Франция будут поставлять ядерное топливо на АЭС Венгрии

1:21
Экономика

Французская компания Framatome будет поставлять ядерное топливо на венгерскую атомную электростанцию "Пакш" с 2027 года, обеспечивая диверсификацию поставок, ранее осуществляемых исключительно российской стороной.

Россия и Франция будут поставлять ядерное топливо на АЭС Венгрии
Фото: United States Navy by Stephen P. Weaver., PDM

Договор был подписан на пресс-конференции в Будапеште главой Framatome Бернаром Фонтаной и генеральным директором АЭС "Пакш" Яношем Петером Хорватом при участии министра энергетики Венгрии Чабы Лантоша. По словам госсекретаря Минэнерго Венгрии Аттилы Штайнера, это значительный шаг для энергобезопасности страны. Framatome видит это соглашение как возможность для долгосрочного сотрудничества и поддерживает курс Венгрии на диверсификацию энергетических источников, сообщает ТАСС.

В то же время контракт не предполагает полного отказа от российского топлива. Венгерская энергетическая корпорация MVM и Росатом продолжат партнерство в области снабжения АЭС тепловыделяющими сборками, обеспечивая дополнительную гибкость поставок.

Станция "Пакш" занимает ключевое место в энергетическом балансе Венгрии, а правительство планирует продлить срок ее эксплуатации на 20 лет, что подтверждает важность надежных поставок топлива.

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, Венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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