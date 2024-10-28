В Польше хотят повысить тарифы на удобрения из России и Белоруссии

Your browser does not support the audio element. Экономика

Польские власти выступили с инициативой повысить на 30% импортные пошлины на удобрения из России и Белоруссии, что связано с желанием снизить экономическую зависимость от этих стран и укрепить европейское сельское хозяйство.

Фото: wikimapia by Mateusz War, CC BY-SA 3.0

Соответствующий запрос в Еврокомиссию направило Министерство развития и технологий Польши, отметив, что шаг был согласован с другими ведомствами и странами ЕС, сообщает PAP.

Идея повышения тарифов была изначально выдвинута Министерством государственных активов, возглавляемым Якубом Яворовским. Яворовский ранее обсуждал вопрос с министром экономики и защиты климата Германии Робертом Хабеком на межправительственных консультациях Польши и Германии в июле, где подчеркивалось стратегическое значение инициативы для сельскохозяйственного рынка ЕС.

Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.



Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.



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