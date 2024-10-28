На свалке в Магнитогорске заработала установка по утилизации биогаза

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Магнитогорске, где проходят работы по рекультивации Левобережной городской свалки в рамках нацпроекта "Экология", запустили установку по безопасной утилизации биогаза, который образуется при разложении отходов.

Фото: Пресс-служба Росатома

При запуске установки в Челябинской области присутствовали представители областного министерства экологии, администрации Магнитогорска и АО "Росатом Экологический интегратор".

Установка по утилизации биогаза осуществляется на финальном этапе всех работ, для каждого из факелов мощность составляет 1000 кубических метров в час.

Гендиректор АО "Росатом Экологический интегратор" Ирина Марченко отметила важность проведения пуско-наладочных работ для коррекции интенсивности технологических процессов и мониторинга показателей. Запуск установки позволит уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу — по предварительным расчетам на 16,7 тысяч тонн (тем самым общий объем выбросов в городе уменьшится почти на 8 %), тем самым улучшая состояние окружающей среды и качество жизни людей.

Как только будут закончены работы по рекультивации, освободившееся пространство используют для нужд города. Так, после рекультивации одной из городских свалок в Челябинске на пустыре построили оранжерею.

Стоит напомнить, что городская свалка бытовых отходов в Магнитогорске считается одной из крупнейших, причем расположена она в 900 метрах от жилых домов, что существенно отравляет качество жизни местных жителей.

Для ГК "Росатом" экологические инициативы являются важным направлением волонтерской деятельности.