На свалке в Магнитогорске заработала установка по утилизации биогаза

В Магнитогорске, где проходят работы по рекультивации Левобережной городской свалки в рамках нацпроекта "Экология", запустили установку по безопасной утилизации биогаза, который образуется при разложении отходов.
При запуске установки в Челябинской области присутствовали представители областного министерства экологии, администрации Магнитогорска и АО "Росатом Экологический интегратор".
Установка по утилизации биогаза осуществляется на финальном этапе всех работ, для каждого из факелов мощность составляет 1000 кубических метров в час.
Гендиректор АО "Росатом Экологический интегратор" Ирина Марченко отметила важность проведения пуско-наладочных работ для коррекции интенсивности технологических процессов и мониторинга показателей. Запуск установки позволит уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу — по предварительным расчетам на 16,7 тысяч тонн (тем самым общий объем выбросов в городе уменьшится почти на 8 %), тем самым улучшая состояние окружающей среды и качество жизни людей.
Как только будут закончены работы по рекультивации, освободившееся пространство используют для нужд города. Так, после рекультивации одной из городских свалок в Челябинске на пустыре построили оранжерею.
Стоит напомнить, что городская свалка бытовых отходов в Магнитогорске считается одной из крупнейших, причем расположена она в 900 метрах от жилых домов, что существенно отравляет качество жизни местных жителей.
Для ГК "Росатом" экологические инициативы являются важным направлением волонтерской деятельности.
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