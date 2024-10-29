Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Платить или прощаться: всё, что нужно знать о выезде из отеля
Зачем львам грива: сила и недостатки царей саванны
Врач Мясников о сале: ключ к здоровью и долголетию
Спорт как лекарство: как физическая активность облегчает похмелье
Эксперт по строительным материалам опроверг сообщение о запрете на пластиковые окна в России
Как вырастить бегонию в горшках: советы садоводам
Врач рекомендует: пять продуктов для улучшения работы кишечника
Как усилить вкус борща? Продукты, которые добавят аромата и цвета
Почему важно есть медленно: объяснение от нутрициолога

Китай ослабляет давление на индустрию репетиторства

1:06
Экономика

Пекин начинает поддерживать создание рабочих мест на фоне слабеющей экономики, сообщает Reuters.

Китай ослабляет давление на индустрию репетиторства
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag

Три года назад в Китае ввели значительные ограничения для EdTech-компаний, которые занимались внешкольным обучением. Фактически было запрещено частное репетиторство. Власти стремились уменьшить расходы семей на образование детей и таким образом побудить их к увеличению количества детей в семье. Однако результат оказался противоположным.

Из-за политики китайских властей в области внешкольного образования многие компании, предоставляющие услуги репетиторов, столкнулись с серьёзными убытками или даже обанкротились. Рыночная стоимость таких фирм сократилась на миллиарды долларов, что привело к десяткам тысяч увольнений.

На сегодняшний день в стране постепенно ослабляется давление регулирующих органов на частных преподавателей. Правительство пытается оживить слабеющую экономику - "возродить" индустрию репетиторства, которая значительно пострадала от "репрессий".

 

Уточнения

Репети́тор (от лат. repetitor «тот, кто повторяет») — преподаватель, дающий частные уроки на дому или дистанционно.

Кита́й (официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР — государство в Восточной Азии.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены
Авто
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены Аудио 
Обои, которые никогда не выйдут из моды
Дизайн и интерьер
Обои, которые никогда не выйдут из моды Аудио 
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Новости спорта
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера Аудио 
Популярное
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра

Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Во Франции обнаружили, что Россия не сидит сложа руки в ситуации с заморозкой её активов
Сводка с фронта: Киев загребает в штурмовики уже и врачей, Зеленский вручил Сырскому чёрную метку Дмитрий Плотников Наполеон до смерти любил немок Игорь Буккер Светлана Тома: Я хочу пожелать, чтобы моя Молдавия процветала! Анжела Якубовская
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Последние материалы
Эксперт по строительным материалам опроверг сообщение о запрете на пластиковые окна в России
Китай ослабляет давление на индустрию репетиторства
Сводка с фронта: Киев загребает в штурмовики уже и врачей, Зеленский вручил Сырскому чёрную метку
Как вырастить бегонию в горшках: советы садоводам
Наполеон до смерти любил немок
Врач рекомендует: пять продуктов для улучшения работы кишечника
Как усилить вкус борща? Продукты, которые добавят аромата и цвета
Почему важно есть медленно: объяснение от нутрициолога
Как укоренить розу из букета: достаточно всего одного нераскрывшегося бутона
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.