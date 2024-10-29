Китай ослабляет давление на индустрию репетиторства

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пекин начинает поддерживать создание рабочих мест на фоне слабеющей экономики, сообщает Reuters.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag

Три года назад в Китае ввели значительные ограничения для EdTech-компаний, которые занимались внешкольным обучением. Фактически было запрещено частное репетиторство. Власти стремились уменьшить расходы семей на образование детей и таким образом побудить их к увеличению количества детей в семье. Однако результат оказался противоположным.

Из-за политики китайских властей в области внешкольного образования многие компании, предоставляющие услуги репетиторов, столкнулись с серьёзными убытками или даже обанкротились. Рыночная стоимость таких фирм сократилась на миллиарды долларов, что привело к десяткам тысяч увольнений.

На сегодняшний день в стране постепенно ослабляется давление регулирующих органов на частных преподавателей. Правительство пытается оживить слабеющую экономику - "возродить" индустрию репетиторства, которая значительно пострадала от "репрессий".

Уточнения

Репети́тор (от лат. repetitor «тот, кто повторяет») — преподаватель, дающий частные уроки на дому или дистанционно.



Кита́й (официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР — государство в Восточной Азии.





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