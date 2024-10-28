Подведены итоги первого цикла экологического акселератора

2:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В столичном музее "Атом" завершился финал первого цикла экологического акселератора "Росатома".

Фото: Пресс-служба Росатома

24 октября команды продемонстрировали жюри результаты трех месяцев напряженной работы, получив по итогам защиты денежный бонус в размере 500 тысяч рублей на реализацию проектов.

Программа, реализованная Отраслевым центром развития инноваций и АНО "Энергия развития" ГК "Росатом", направлена на поиск и поддержку разработок в области экологии, всего была подана 101 заявка, принять участие в программе захотели не только сотрудники целевых предприятий, но и экоактивисты, и НКО, которые занимаются социальным предпринимательством.

В акселератор попали 16 команд из шести регионов, они представили проекты в следующих направлениях:

переработка отходов,

экологизация городской среды,

вторичное использование текстильных изделий, мебели,

образовательные профильные проекты.

Участники акселератора проконсультировались с экспертами, доказали востребованность проектов, заключили соглашения с будущими заказчиками. Команды консультировал специалист Отраслевого центра развития инноваций, в том числе помогая с доработкой проектов.

Руководитель проекта "Производство одежды из переработанных материалов "Бережно" Татьяна Прихунова отметила, что благодаря программе она поняла, как сделать свой бизнес-проект более рентабельным.

"Эксперты предложили нам рассмотреть в качестве клиентов юрлиц, а не только сектор розницы. Я закрыла ателье в дорогом офисе и открыла цех по пошиву одежды в другом помещении, и у меня уже есть первый корпоративный заказ", — рассказала Татьяна.

Финансовую поддержку от "Росатома" получили раньше срока девять из 16 команд, представив в финале первые результаты.

Член жюри Роман Саблин отметил как существенный плюс наличие в программе разных проектов: и социальных, и с уклоном в бизнес. Ведь экоактивисты часто не понимают, какой должна быть упаковка продукта, а бизнесмены не понимают экосообщество. Подобные программы помогают научиться друг у друга.

Гендиректор АНО "Энергия развития" "Росатома" Ольга Шкабардня подчеркнула, что задача проекта — изменить образ мышления начинающих предпринимателей — выполнена на все сто. Команды стали продавать мастер-классы, их поддержали вузы, представители администраций, крупные компании.

В 2025 году будет запущен второй цикл акселератора, в котором теперь смогут принять участие команды из всех городов присутствия "Росатома". Собирать заявки будут по бизнес-проектам и социальным инициативам.