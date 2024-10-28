Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Киеве организуется новый Майдан: родственники мобилизованных требуют ответа
Лишение прав за мелкие нарушения: что нужно знать водителям
Как выбрать тару для квашеной капусты: советы экспертов
Падение цен на недвижимость: китайская промышленность находится в кризисном положении
Вредные продукты для кошек, о которых не знают многие хозяева
Утилизация мусора на даче: советы, которые сработают
Финские пограничники заработали на брошенных мигрантами велосипедах
Учёные научились превращать астероиды в еду — инновация для дальних полётов
В воскресенье скончался кот Крошик

Подведены итоги первого цикла экологического акселератора

2:52
Экономика

В столичном музее "Атом" завершился финал первого цикла экологического акселератора "Росатома".

Подведены итоги первого цикла экологического акселератора
Фото: Пресс-служба Росатома

24 октября команды продемонстрировали жюри результаты трех месяцев напряженной работы, получив по итогам защиты денежный бонус в размере 500 тысяч рублей на реализацию проектов.

Программа, реализованная Отраслевым центром развития инноваций и АНО "Энергия развития" ГК "Росатом", направлена на поиск и поддержку разработок в области экологии, всего была подана 101 заявка, принять участие в программе захотели не только сотрудники целевых предприятий, но и экоактивисты, и НКО, которые занимаются социальным предпринимательством.

В акселератор попали 16 команд из шести регионов, они представили проекты в следующих направлениях:

  • переработка отходов,
  • экологизация городской среды,
  • вторичное использование текстильных изделий, мебели,
  • образовательные профильные проекты.

Участники акселератора проконсультировались с экспертами, доказали востребованность проектов, заключили соглашения с будущими заказчиками. Команды консультировал специалист Отраслевого центра развития инноваций, в том числе помогая с доработкой проектов.

Руководитель проекта "Производство одежды из переработанных материалов "Бережно" Татьяна Прихунова отметила, что благодаря программе она поняла, как сделать свой бизнес-проект более рентабельным.

"Эксперты предложили нам рассмотреть в качестве клиентов юрлиц, а не только сектор розницы. Я закрыла ателье в дорогом офисе и открыла цех по пошиву одежды в другом помещении, и у меня уже есть первый корпоративный заказ", — рассказала Татьяна.

Финансовую поддержку от "Росатома" получили раньше срока девять из 16 команд, представив в финале первые результаты.

Член жюри Роман Саблин отметил как существенный плюс наличие в программе разных проектов: и социальных, и с уклоном в бизнес. Ведь экоактивисты часто не понимают, какой должна быть упаковка продукта, а бизнесмены не понимают экосообщество. Подобные программы помогают научиться друг у друга.

Гендиректор АНО "Энергия развития" "Росатома" Ольга Шкабардня подчеркнула, что задача проекта — изменить образ мышления начинающих предпринимателей — выполнена на все сто. Команды стали продавать мастер-классы, их поддержали вузы, представители администраций, крупные компании.

В 2025 году будет запущен второй цикл акселератора, в котором теперь смогут принять участие команды из всех городов присутствия "Росатома". Собирать заявки будут по бизнес-проектам и социальным инициативам.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Туризм
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре Аудио 
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Красота и стиль
Ретинол: секрет молодости или опасная игра Аудио 
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Авто
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости Аудио 
Популярное
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.

Популярные двигатели, которые стали легендой
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
Расклад по победителю на выборах президента США. Трамп или Харрис? Любовь Степушова Dong Feng-31. Межконтинентальная баллистическая ракета Китая готова уничтожать врага Дмитрий Плотников В НАТО приготовили Крыму и Калининграду по 2 ядерных ракеты на город Олег Володин
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Почему сейчас стало опасно прикуривать чужую машину
Обои, которые никогда не выйдут из моды
Обои, которые никогда не выйдут из моды
Последние материалы
У звезды Отчаянных домохозяек умерла новорождённая дочь после кесарева сечения
Кардиолог рассказала, какие опасные заболевания развиваются при недостатке сна
Инстасамка станет новой солисткой группы Сергея Шнурова Ленинград
Прекращение поставок российского газа грозит Молдавии энергокризисом уже этой зимой
Учёные открыли новые бактериальные токсины для борьбы с микробами
Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
На Роза Хутор завершились всероссийские старты по горному бегу
Эксперт назвал кроссоверы с самыми низкими затратами на обслуживание
Инстасамка станет новой солисткой группы "Ленинград"
Чем поить кошек: эксперты развенчали мифы о бутилированной воде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.