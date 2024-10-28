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Эксперт предупредил об идеальном шторме в российской экономике на фоне политики Центробанка

0:55
Экономика

В 2025 году в России сложится ситуация, которую можно охарактеризовать как "идеальный шторм", на фоне действий правительства и Центробанка, а также влияния внутренних и внешних макроэкономических факторов, рассказал инвестиционный банкир Евгений Коган в своём Телеграм-канале.

Эксперт предупредил об идеальном шторме в российской экономике на фоне политики Центробанка
Фото: Freepik by ededchechine, PDM

По словам эксперта, есть несколько факторов, указывающих на это, в первую очередь — намерение Центробанка проводить жёсткую денежно-кредитную политику.

Идеальный шторм проявляется как снижение валового внутреннего продукта (ВВП), и размер этого снижения становится "вопросом более чем творческим", отметил Коган.

На заседании совета директоров ЦБ 25 октября было не только повышено значение ключевой ставки до рекордно высокого уровня — 21%, но и пересмотрен прогноз по ней в сторону значительного увеличения.

Уточнения

«Идеа́льный шторм» (англ. Perfect storm) — фразеологизм, означающий ситуацию, возникшую путём такого сложения ряда неблагоприятных факторов, в результате которого их суммарный негативный эффект существенно возрастает.

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; букв. «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

Ключевая ставка Банка России (англ   lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.

Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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