Владимир Путин оценил рост корпоративного кредитования

Несмотря на актуальные высокие процентные ставки, кредитование корпоративного сектора в Российской Федерации продолжает демонстрировать положительную динамику, отметил президент Владимир Путин.
Говоря о ситуации с корпоративными кредитами, Путин подчеркнул, что, несмотря на существующую высокую ставку, данный сегмент экономики продолжает развиваться и рост наблюдается достаточно быстрыми темпами. Это заявление он сделал на заседании по экономическим вопросам, проходившем в формате видеоконференции.
Глава государства также акцентировал внимание на необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного увеличения корпоративного кредитного портфеля.
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