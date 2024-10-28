Владимир Путин оценил рост корпоративного кредитования

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на актуальные высокие процентные ставки, кредитование корпоративного сектора в Российской Федерации продолжает демонстрировать положительную динамику, отметил президент Владимир Путин.

Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

Говоря о ситуации с корпоративными кредитами, Путин подчеркнул, что, несмотря на существующую высокую ставку, данный сегмент экономики продолжает развиваться и рост наблюдается достаточно быстрыми темпами. Это заявление он сделал на заседании по экономическим вопросам, проходившем в формате видеоконференции.

Глава государства также акцентировал внимание на необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного увеличения корпоративного кредитного портфеля.

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