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Уникальное соседство: в Татарстане предложили дизайн для новой тысячерублёвой купюры

1:59
Экономика

В Духовном управлении мусульман Татарстана предложили поместить на новую 1 000-рублевую банкноту изображение памятных религиозных объектов Поволжья. Муфтий Камиль Самигуллин отметил в интервью РИА Новости, что на купюре можно изобразить мечеть Кул-Шариф, Болгарскую исламскую академию или сам город Болгар. Об этом пишет inkazan.ru.

Уникальное соседство: в Татарстане предложили дизайн для новой тысячерублёвой купюры
Фото: president.tatarstan.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам муфтия Москвы Альбира Крганова, новую купюру можно было бы украсить изображением Болгарского музея-заповедника, где находятся Соборная мечеть с полумесяцем и православный храм с крестами. Первый объект является частью списка памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, напомнил он.

"Это уникальное соседство подчеркивает символичность и глубину отношений между религиям", — пояснил религиозный деятель.

Выбор таких достопримечательностей мог бы продемонстрировать укрепление межконфессиональных отношений и подчеркнуть уважение между представителями различных культур, считают в Татарстане.

Ранее стало известно, что выпуск новой 500-рублевой купюры временно отложен, сроки её появления пока не известны, так как в этом году власти сосредоточены на обновлении 1 000-рублевой банкноты.

Новый дизайн для 1 000-рублевой купюры был представлен осенью 2023 года, но его выпуск приостановили из-за общественного недовольства, вызванного наличием мусульманского полумесяца без православного креста на церкви, фигурировавшей на банкноте.

Национальный банк Татарстана сообщил, что Казань пока не участвует в голосовании по выбору объектов Поволжья для размещения на 1 000-рублевой купюре. В РПЦ заявили, что крест не может быть изображен, поскольку его нет и в реальной жизни.

Уточнения

Купю́ра (от фр. coupurecouper «резать») — бумажный денежный знак.

Татарста́н (тат. Татарстан), или Респу́блика Татарста́н (тат. Татарстан Республикасы) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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