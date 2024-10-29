Льготы и свободные экономические зоны: более 40 тысяч компаний зарегистрировано в новых регионах России

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

В новых регионах России, присоединенных в 2022 году, зарегистрировано более 40 тысяч компаний, согласно данным ФНС, сообщают "Известия". Из них почти 7,8 тысяч — это новые юридические лица, а около 32,8 тысяч — перерегистрированные.

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Темпы роста числа компаний в новых регионах несколько снизились по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что многие предприятия перерегистрировались по нормам законодательства РФ.

Однако, учреждение новых компаний остается привлекательным, несмотря на снижение темпов.

Ключевой отраслью экономики новых регионов является агропромышленный сектор. Привлекательными факторами для бизнеса являются льготы, свободные экономические зоны и особый режим предпринимательской деятельности.

Для юридических лиц в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях установлен льготный переходный период, пониженные ставки и условия для учета расходов старых периодов по налогу на добавленную стоимость, на прибыль организаций, акцизов и госпошлины.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



Льгота — определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения.





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