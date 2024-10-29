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Пенсия в 50 тысяч: сколько нужно заработать и отработать, чтобы её получить

1:23
Экономика

Получить пенсию в 50 тысяч рублей в 2025 году — задача не из легких, сообщает "Газета.Ru". Для этого россиянам потребуется накопить 350 пенсионных баллов.

Пенсия в 50 тысяч: сколько нужно заработать и отработать, чтобы её получить
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По мнению депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, при средней зарплате в 50 тысяч рублей россиянам придется откладывать на пенсию "под подушку", чтобы обеспечить себе достойную жизнь после выхода на заслуженный отдых.

По расчетам депутата, человек 1944 года рождения с 50-летним стажем и зарплатой в 50 тысяч рублей получит пенсию в 30 тысяч рублей. Чтобы получать 50 тысяч, потребуется либо более 50 лет стажа и 80 тысяч рублей средней зарплаты, либо 35 лет стажа и заработок в 150 тысяч рублей.

В мировом рейтинге пенсионного обеспечения Россия занимает 65-е место из 96. Однако, по данным ОЭСР, Россия вошла в пятерку стран с наибольшим ростом пенсий с учетом инфляции.

Депутат Никитин считает, что правительство предпринимает меры по улучшению ситуации, но призывает к еще большему количеству мер, чтобы пенсии были справедливыми, а уровень жизни пенсионеров — достойным.

Уточнения

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца.

За́рплата — вознаграждение за труд или участие в работе.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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