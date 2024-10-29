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5 главных рисков сдачи квартиры в аренду: как избежать проблем при сдаче квартиры

1:15
Экономика

Сдача квартиры в аренду может принести дополнительный доход, но таит в себе определенные риски, сообщает "Газета.Ru".

5 главных рисков сдачи квартиры в аренду: как избежать проблем при сдаче квартиры
Фото: Flickr by alanharder.ca, CC BY 2.0

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута выделяет 5 главных опасностей для собственников:

  • Повреждение имущества: недобросовестные арендаторы могут повредить как квартиру, так и ее оборудование. Важно заключать договор аренды и фиксировать паспортные данные всех проживающих.
  • Превышение количества жильцов: арендодатель может договориться с одним человеком, а по факту в квартире может проживать больше людей. Важно прописывать количество жильцов в договоре.
  • Неполный учет имущества: необходимо документировать все имущество, передаваемое в пользование арендатору, с помощью фото- и видеосъемки.
  • Ответственность за ущерб: в договоре должны быть оговорены все вопросы, связанные с причинением ущерба соседям или самой квартире.
  • Задержка оплаты: нередки случаи, когда арендаторы просят отсрочку платежей или разбить депозит. Это может привести к финансовым потерям.

Несмотря на эти риски, в 2025 году ожидается рост числа арендодателей.

Уточнения

Аре́нда — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

Кварти́ра — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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