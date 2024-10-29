5 главных рисков сдачи квартиры в аренду: как избежать проблем при сдаче квартиры

Сдача квартиры в аренду может принести дополнительный доход, но таит в себе определенные риски, сообщает "Газета.Ru".
Ипотечный брокер Дмитрий Ракута выделяет 5 главных опасностей для собственников:
Несмотря на эти риски, в 2025 году ожидается рост числа арендодателей.
Аре́нда — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
Кварти́ра — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.
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