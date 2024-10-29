Ключевая ставка растёт, скидки на вторичку тоже: продавцы жилья в Москве готовы уступать до 5%

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Продавцы вторичного жилья в Москве все чаще готовы делать скидки из-за повышения ключевой ставки, сообщает "Газета.Ru".

Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16, PDM

После ее повышения до 21% в октябре 2023 года, скидки на жилье могут вырасти до 4,5-5%.

По словам эксперта Яндекс Недвижимости Евгения Белокурова, хотя ставка достигла рекордных уровней, резкого снижения цен на недвижимость не ожидается. Покупательский интерес по-прежнему сосредоточен на приобретении жилья для личного использования, а не в инвестиционных целях.

Кроме того, многие покупатели готовы использовать собственные средства или крупные первоначальные взносы для покупки жилья, что смягчает влияние повышения ипотечных ставок.

Несмотря на это, решение ЦБ повысить ключевую ставку до 21% вызвало критику в Госдуме.

Уточнения

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.



Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги).



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