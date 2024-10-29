Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему пиво — не лучший выбор для ежедневного употребления
Обои как инструмент: расширяем пространство в интерьере
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Нестандартные звуки авто: что игнорировать нельзя
Валиеву не пустят на международные соревнования, пока она не оплатит все судебные издержки
Как осенние семена обеспечивают крепкие растения весной
Мэр Сочи Прошунин: нацпарк города посетили более 2,5 миллиона человек в 2024 году
Как поддержать красоту кожи осенью с помощью фруктов?

Ключевая ставка растёт, скидки на вторичку тоже: продавцы жилья в Москве готовы уступать до 5%

0:58
Экономика

Продавцы вторичного жилья в Москве все чаще готовы делать скидки из-за повышения ключевой ставки, сообщает "Газета.Ru".

Ключевая ставка растёт, скидки на вторичку тоже: продавцы жилья в Москве готовы уступать до 5%
Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16, PDM

После ее повышения до 21% в октябре 2023 года, скидки на жилье могут вырасти до 4,5-5%. 

По словам эксперта Яндекс Недвижимости Евгения Белокурова, хотя ставка достигла рекордных уровней, резкого снижения цен на недвижимость не ожидается. Покупательский интерес по-прежнему сосредоточен на приобретении жилья для личного использования, а не в инвестиционных целях. 

Кроме того, многие покупатели готовы использовать собственные средства или крупные первоначальные взносы для покупки жилья, что смягчает влияние повышения ипотечных ставок.

Несмотря на это, решение ЦБ повысить ключевую ставку до 21% вызвало критику в Госдуме.

Уточнения

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Наука и техника
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства Аудио 
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены
Авто
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены Аудио 
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях
Наука и техника
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях Аудио 
Популярное
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй

Зачем каждый год при посадке картофеля в каждую лунку добавлять горох или бобы? Опытные огородники знают ответ на этот вопрос: благодаря такому приёму можно получить великолепный урожай.

Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
АК-12. Современный рестайлинг легендарного автомата Калашникова Дмитрий Плотников Светлана Тома: Я хочу пожелать, чтобы моя Молдавия процветала! Анжела Якубовская Израиль — Иран. Ракетная атака, удовлетворившая общественное мнение всех участников Юрий Бочаров
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Во Франции обнаружили, что Россия не сидит сложа руки в ситуации с заморозкой её активов
Сводка с фронта: аналитики из США поставили армию России на первое место рейтинга, в офисе Зеленского уныние
Сводка с фронта: аналитики из США поставили армию России на первое место рейтинга, в офисе Зеленского уныние
Последние материалы
Почему пиво — не лучший выбор для ежедневного употребления
Обои как инструмент: расширяем пространство в интерьере
Ключевая ставка растёт, скидки на вторичку тоже: продавцы жилья в Москве готовы уступать до 5%
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Нестандартные звуки авто: что игнорировать нельзя
Валиеву не пустят на международные соревнования, пока она не оплатит все судебные издержки
Как осенние семена обеспечивают крепкие растения весной
Мэр Сочи Прошунин: нацпарк города посетили более 2,5 миллиона человек в 2024 году
Как поддержать красоту кожи осенью с помощью фруктов?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.