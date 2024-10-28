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Маткапитал на покупку жилья: депутат разъяснил правила использования субсидии

Экономика

Российские семьи, которые планируют использовать материнский капитал для покупки дачного дома, должны знать, что средства субсидий можно потратить только на само строение, а не на земельный участок, сообщает "Лента".

Маткапитал на покупку жилья: депутат разъяснил правила использования субсидии
Фото: Социальный фонд России is licensed under public domain

Как пояснил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, для приобретения участка придется заключить отдельный договор и оплатить его самостоятельно. Маткапитал можно использовать только для покупки жилья, которое соответствует санитарным нормам, не подлежит сносу или реконструкции, и подходит для постоянного проживания.

Кроме того, на материнский капитал нельзя купить аварийное жилье, апартаменты, гараж или парковочное место.

Ранее депутаты "Справедливой России" предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на погашение автокредита или покупку отечественного автомобиля.

Уточнения

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.

Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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