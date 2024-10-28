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Кризис в угольной отрасли России нарастает

1:13
Экономика

Российская угольная промышленность переживает сложные времена, сообщает "Лента".

Кризис в угольной отрасли России нарастает
Фото: commons.wikimedia.org by Peruanec, CC BY-SA 3.0

Падение мировых цен на уголь, рост стоимости логистики и увеличение налоговых платежей привели к резкому снижению прибыли угольных компаний. В текущем году их совокупные убытки оцениваются в 34 миллиарда рублей, в то время как в 2022 и 2023 годах они были прибыльными.

Ситуация осложняется санкциями, которые затрудняют экспорт и поставки оборудования. Китай и Индия, традиционные покупатели российского угля, затоваривают свои склады. 

Минэнерго предлагает ряд антикризисных мер, в том числе продление соглашений по вывозу угля из регионов и отмену курсовой экспортной пошлины. Однако некоторые эксперты считают, что эти меры могут оказаться недостаточными для спасения отрасли, которая уже находится на грани банкротства. 

В знак протеста против невыплаты зарплаты рабочие шахты "Инская" в Кемеровской области объявили голодовку. В Туве единственная угольная шахта может быть закрыта из-за убытков.

Уточнения

Кри́зис — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.
 

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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