Прекращение поставок российского газа грозит Молдавии энергокризисом уже этой зимой

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Неопределённость в отношении украинского транзита ограничивает возможности для диалога между "Газпромом" и "Молдовагазом". Если поставки газа из России прекратятся, Молдавия может столкнуться с энергокризисом этой зимой, заявил РИА Новости заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

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"Полная неопределённость с украинским транзитом значительно сокращает возможности для конструктивного диалога. Если транзит действительно остановится, Молдавия этой зимой столкнется с энергетическим кризисом, который может перерасти в социально-политический," — отметил эксперт.

Он добавил, что не исключает инициатив со стороны Молдавии, однако сейчас в стране проходят выборы президента, поэтому вряд ли удастся достичь соглашений, которые можно будет гарантированно выполнить.

Ранее стало известно, что "Газпром" и "Молдовагаз" ведут переговоры о продолжении поставок российского газа через территорию Украины после 1 января 2025 года. В частности, обсуждается возможность поставки 294 миллионов кубометров газа в Молдавию в первом квартале 2025 года, а также 2 миллиарда кубометров газа для Приднестровья в течение 2025 года.

С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ из двух источников: от государственного предприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ поступает в Приднестровье в обмен на электроэнергию, в то время как Кишинёв использует запасы топлива, заранее приобретенные в различных странах. Договор о транзите российского газа в Европу через Украину, заключённый на пять лет в 2019 году, истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не намерен продлевать его.

Уточнения

Газ или газообра́зное состоя́ние (от нидерл. gas, восходит к др.-греч. χάος (háos) — букв. хаос) — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами (молекулами, атомами или ионами), а также их большой подвижностью.



Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.



