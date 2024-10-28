Цены на нефть рухнули после атаки Израиля на Иран

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на нефть резко упали в понедельник, 28 октября, после атаки Израиля на Иран, сообщает "Лента".

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Нефть Brent упала до 71,71 доллара за баррель, а WTI — до 68,4 долларов. Это произошло после того, как в течение сентября и октября эксперты ожидали роста цен на нефть из-за возможного конфликта между Израилем и Ираном.

Опасения по поводу перекрытия Ормузского пролива и ограничения экспорта нефти из Ирана, которые вызвали рост цен в начале октября, оказались преждевременными.

ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам Ирана, но не затронули гражданскую инфраструктуру. Тель-Авив утверждает, что уничтожил весь стратегический оборонный потенциал страны. По данным СМИ, Иран заявил, что не намерен наносить новые удары.

Таким образом, угроза масштабного конфликта временно отступила, и цены на нефть вернулись к прежнему уровню.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.



Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.