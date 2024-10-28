Падение цен на недвижимость: китайская промышленность находится в кризисном положении

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайская промышленность переживает глубокий кризис, сообщает "Лента".

Фото: Flickr by Chris, CC BY 2.0

Прибыль предприятий в сентябре 2024 года упала на 27% по сравнению с прошлым годом, что является самым большим спадом с начала пандемии COVID-19. Ситуация усугубляется падением цен на недвижимость, которая дешевеет с высокой скоростью.

Больше всего пострадали строительная отрасль, добыча угля и производство оборудования. В то же время наблюдается рост прибыли в производстве цветных металлов, текстиля и электрооборудования.

Эксперты считают, что бюджетные вливания в экономику, которые были объявлены правительством, вряд ли смогут изменить ситуацию к лучшему. Они говорят о структурных проблемах, которые требуют комплексного решения.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





Кита́й — государство в Восточной Азии.





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