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Падение цен на недвижимость: китайская промышленность находится в кризисном положении

0:52
Экономика

Китайская промышленность переживает глубокий кризис, сообщает "Лента".

Падение цен на недвижимость: китайская промышленность находится в кризисном положении
Фото: Flickr by Chris, CC BY 2.0

Прибыль предприятий в сентябре 2024 года упала на 27% по сравнению с прошлым годом, что является самым большим спадом с начала пандемии COVID-19. Ситуация усугубляется падением цен на недвижимость, которая дешевеет с высокой скоростью.

Больше всего пострадали строительная отрасль, добыча угля и производство оборудования. В то же время наблюдается рост прибыли в производстве цветных металлов, текстиля и электрооборудования.

Эксперты считают, что бюджетные вливания в экономику, которые были объявлены правительством, вряд ли смогут изменить ситуацию к лучшему. Они говорят о структурных проблемах, которые требуют комплексного решения.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

Кита́й — государство в Восточной Азии.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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