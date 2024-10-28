Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим восхитительные блинчики с брынзой и морковью
Китайская цивилизация может оказаться старше, чем считается
В НАТО заявили, что КНДР направила военных в Курскую область
Сомнологи рассказали, чем чревата работа в ночные смены
Секреты подготовки сада на даче к зиме: защитите растения от морозов
Владимир Путин оценил рост корпоративного кредитования
Адвокат Любови Успенской ответила на обвинения друзей дочери певицы
Кинолог рассказал о том, как трактовать движения хвостом собаки
Россиянам рассказали, без каких процедур невозможно развестись

Им это на руку: эксперт рассказал, что будет с ценами на холодильники из-за новых квот на импорт

1:34
Экономика

Уменьшение квоты на ввоз импортных холодильников на руку отечественным производителям. Они успеют подготовиться к новым правилам, поэтому повышения цен на холодильники в России не будет, рассказал NewsInfo.Ru заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников, комментируя озвученный Минприроды план по квотам на импортную технику с некоторыми хладагентами.

Им это на руку: эксперт рассказал, что будет с ценами на холодильники из-за новых квот на импорт
Фото: freepik.com by fabrikasimf, PDM

"У нас много отечественных холодильников, плюс из ЕАЭС, прежде всего белорусские. Они, конечно, занимают менее премиальные ниши, но это массовый спрос. И массовый спрос удовлетворяется преимущественно отечественными холодильниками. А более дорогие модели — это импорт. Но в принципе с холодильниками вообще никаких проблем нет. Это даже на руку даже нашим производителям. И они вполне могут и заместить, и компенсировать в целом эту всю проблему," — говорит специалист.

Эксперт добавил, что у производителей есть время адаптироваться к возможным сложностям. Он напомнил, что лицензирование бытовой техники занимает три-четыре месяца.

Ранее пресс-служба Минприроды сообщило, что снижение квоты на ввоз импортных холодильников с определёнными хладагентами с 2025 года составит 35%. Следующее уменьшение произойдёт в 2029 году, на 70% от базовой линии, констатируют в ведомстве.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Красота и стиль
Ретинол: секрет молодости или опасная игра Аудио 
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Авто
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа Аудио 
Как сделать маленькую кухню уютной: хитрости функционального дизайна
Дизайн и интерьер
Как сделать маленькую кухню уютной: хитрости функционального дизайна Аудио 
Популярное
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.

Популярные двигатели, которые стали легендой
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
Расклад по победителю на выборах президента США. Трамп или Харрис? Любовь Степушова Dong Feng-31. Межконтинентальная баллистическая ракета Китая готова уничтожать врага Дмитрий Плотников В НАТО приготовили Крыму и Калининграду по 2 ядерных ракеты на город Олег Володин
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Почему сейчас стало опасно прикуривать чужую машину
Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён
Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён
Последние материалы
В НАТО заявили, что КНДР направила военных в Курскую область
Сомнологи рассказали, чем чревата работа в ночные смены
Секреты подготовки сада на даче к зиме: защитите растения от морозов
Владимир Путин оценил рост корпоративного кредитования
Адвокат Любови Успенской ответила на обвинения друзей дочери певицы
Кинолог рассказал о том, как трактовать движения хвостом собаки
Россиянам рассказали, без каких процедур невозможно развестись
Занятия в воде: преимущества аквааэробики
Маска для лица с куркумой, рисовой мукой и йогуртом для увлажнения кожи
Им это на руку: эксперт рассказал, что будет с ценами на холодильники из-за новых квот на импорт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.