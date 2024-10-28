Им это на руку: эксперт рассказал, что будет с ценами на холодильники из-за новых квот на импорт

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уменьшение квоты на ввоз импортных холодильников на руку отечественным производителям. Они успеют подготовиться к новым правилам, поэтому повышения цен на холодильники в России не будет, рассказал NewsInfo.Ru заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников, комментируя озвученный Минприроды план по квотам на импортную технику с некоторыми хладагентами.

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"У нас много отечественных холодильников, плюс из ЕАЭС, прежде всего белорусские. Они, конечно, занимают менее премиальные ниши, но это массовый спрос. И массовый спрос удовлетворяется преимущественно отечественными холодильниками. А более дорогие модели — это импорт. Но в принципе с холодильниками вообще никаких проблем нет. Это даже на руку даже нашим производителям. И они вполне могут и заместить, и компенсировать в целом эту всю проблему," — говорит специалист.

Эксперт добавил, что у производителей есть время адаптироваться к возможным сложностям. Он напомнил, что лицензирование бытовой техники занимает три-четыре месяца.

Ранее пресс-служба Минприроды сообщило, что снижение квоты на ввоз импортных холодильников с определёнными хладагентами с 2025 года составит 35%. Следующее уменьшение произойдёт в 2029 году, на 70% от базовой линии, констатируют в ведомстве.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.



Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.

