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Россиянам рассказали, как избежать за границей проблем с платежами в наличных долларах

1:32
Экономика

Планируя поездку за границу, россиянам лучше заранее позаботиться об обмене валюты, так как в других странах могут возникнуть проблемы с принятием старых долларов, рассказал MoneyTimes.Ru инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Россиянам рассказали, как избежать за границей проблем с платежами в наличных долларах
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

"Туристы (российские — прим. ред.) будут пытаться не только избавиться от старых купюр, но и поменять их на новейшие образцы", — отметил он.

Что касается работы банков, в США старые купюры по-прежнему принимаются без каких-либо формальных ограничений и являются законным средством платежей, напомнил он. Однако, подчеркнул Суверов, в некоторых странах, таких как Турция, могут возникнуть неожиданные сложности.

По словам эксперта, в российской банковской системе, несмотря на текущую ситуацию, не ожидают значительного ажиотажа.

"Проблему с новыми купюрами сложно решить, так как они не могут быть ввезены в страну. Да, у нас проблемы с обменом старых на новые", — констатировал он.

Эксперт отметил, что ключевую роль играет дата выпуска купюр: старые доллары, выпущенные до 1996 года, в России могут не приниматься. Для тех, кто владеет такими банкнотами, Суверов предложил несколько практических шагов.

"Сейчас оптимальный путь — это признать, что не каждая старая купюра будет легко обмениваться. Лучше поменять старые доллары на рубли и затем приобрести евро", — подытожил он.

Уточнения

Платёж (синонимы: плата, уплата, оплата, расчёт) — расчёт за купленный товар или полученную услугу посредством обмена соответствующего количества денег на товар.

Нали́чные де́ньги нали́чность, в противоположность безналичным деньгам — валюта одной из стран в каком-либо физическом представлении (обычно купюры; реже монеты) у конкретного физического или юридического лица для платежей за покупаемые товары и услуги.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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