Антон Силуанов о создании валюты БРИКС: запасной вариант

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр финансов России Антон Силуанов подчеркнул, что создание платёжной системы БРИКС является жизненно важной мерой, предлагающей альтернативу действующим финансовым инструментам, которые могут давать сбои.

Фото: Wikipedia by kremlin.ru, CC BY 4.0

Он отметил, что если существующая система перестает функционировать, необходимо разработать новую, чтобы обеспечить стабильность.

По словам Силуанова, реакция других стран на данную инициативу варьируется: некоторые довольны текущими финансовыми механизмами, однако наличие запасного варианта всегда желательно, пишут "Вести".

Создание единой платежной системы активно обсуждалось на саммите БРИКС, проходившем в Казани, где политические деятели и эксперты обменивались мнениями по этому вопросу.

Уточнения

Анто́н Ге́рманович Силуа́нов (род. 12 апреля 1963, Москва, СССР) — российский государственный деятель, экономист. Министр финансов Российской Федерации с 2011 года.



БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года.



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