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Антон Силуанов о создании валюты БРИКС: запасной вариант

0:49
Экономика

Министр финансов России Антон Силуанов подчеркнул, что создание платёжной системы БРИКС является жизненно важной мерой, предлагающей альтернативу действующим финансовым инструментам, которые могут давать сбои.

Антон Силуанов о создании валюты БРИКС: запасной вариант
Фото: Wikipedia by kremlin.ru, CC BY 4.0

Он отметил, что если существующая система перестает функционировать, необходимо разработать новую, чтобы обеспечить стабильность.

По словам Силуанова, реакция других стран на данную инициативу варьируется: некоторые довольны текущими финансовыми механизмами, однако наличие запасного варианта всегда желательно, пишут "Вести".

Создание единой платежной системы активно обсуждалось на саммите БРИКС, проходившем в Казани, где политические деятели и эксперты обменивались мнениями по этому вопросу.

Уточнения

Анто́н Ге́рманович Силуа́нов (род. 12 апреля 1963, Москва, СССР) — российский государственный деятель, экономист. Министр финансов Российской Федерации с 2011 года.

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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