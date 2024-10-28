Где выгодно вложить деньги: рейтинг лучших банков для вкладов

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Специалисты проанализировали предложения банков и составили список самых выгодных вариантов для вкладов для граждан России.

Фото: wikimedia.org by Rakoon, PDM

Они отметили, что из рейтинга были исключены банки, требующие от клиентов оформления дополнительных услуг для получения максимальной процентной ставки.

На первом месте оказался "Транскапиталбанк", который предлагает ставку в 25 процентов при минимальной сумме вклада от 300 тысяч рублей на срок один месяц.

Вторая позиция принадлежит "Уралсиб", где ставка составляет 23 процента при начальном взносе всего от одной тысячи рублей, однако срок вклада здесь составляет три года.

Также в числе рекомендованных банков для вкладов эксперты упомянули "Экспобанк", "Московский кредитный банк", "Солидарность", Ингосстрах Банк, Т-Банк, ВТБ, Альфа-Банк и Банк "ДОМ.РФ", сообщает РБК.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.



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