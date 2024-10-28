Импортная волна утихает: Россия меньше покупает морепродукты из Индии

0:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

В августе этого года Россия сократила импорт морепродуктов из Индии на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Фото: commons.wikimedia.org by Erwan Hesry erwanhesry, PDM

Объём закупок морепродуктов из Индии, в основном состоящих из ракообразных, уменьшился на 34% и составил 10,8 миллиона долларов.

В частности, среди ракообразных Россия закупала лишь некоторые виды креветок, включая белоногих. В результате таких показателей Россия заняла седьмое место среди стран-покупателей ракообразных из Индии в августе.

Уточнения

Морепроду́кты — пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие.



И́ндия — независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км².



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