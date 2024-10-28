Эксперт: чтобы победить инфляцию, нужна сильная антимонопольная служба

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк России не сможет эффективно контролировать инфляцию, повышая ключевую процентную ставку. Такого мнения придерживается финансовый аналитик и эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев, как сообщает Ura.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

Хотя такой подход может быть теоретически обоснован в учебниках экономики, на практике он не соответствует текущей ситуации в стране.

Беляев отметил, что действия ЦБ соответствуют учебнику, однако в нём отсутствуют решения для борьбы с инфляцией в современных условиях России.

По мнению аналитика, для реальной борьбы с инфляцией необходима мощная антимонопольная служба, аналогичная американской, которая действительно влияет на бизнес.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги.



Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).



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