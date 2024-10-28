На Украине предложили взыскать с пенсионеров двойные выплаты в пользу государства

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фоне скандала с незаконным оформлением инвалидности прокурорами Украины Михаил Подоляк предложил вернуть пенсионные выплаты в двойном размере в пользу государства.

Фото: flickr.com by Схакиров, CC BY-SA 2.0

Как сообщает издание "Судебно-юридическая газета", он отметил, что такие выплаты должны быть возвращены, а к ним следует добавить такую же сумму.

Напомним, что 22 октября стало известно о планах провести массовую проверку решений об освобождении должностных лиц от мобилизации по причине инвалидности.

Это решение было принято на основании указа Владимира Зеленского, который инициировал соответствующие меры Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста.



Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей.



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