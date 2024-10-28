Апелляционный суд США: твит Илона Маска о профсоюзе Tesla не подлежит цензуре

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральный апелляционный суд США постановил, что Национальный совет по трудовым отношениям превысил свои полномочия, предписав Илону Маску удалить твит 2018 года, в котором он сообщил работникам Tesla, что те потеряют опционы на акции, если вступят в профсоюз.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, CC BY-SA 4.0

Таким образом, миллиардер одержал победу в одном из многочисленных судебных разбирательств по поводу его комментариев в социальных сетях, сообщает AutoNews со ссылкой на Bloomberg.

Ранее Национальный совет по трудовым отношениям установил, что компания Tesla неоднократно нарушала трудовое законодательство США. Одним из эпизодов стало увольнение сотрудника Ричарда Ортиса, активиста профсоюза "Справедливое будущее в Tesla". По информации NYT, Ричард Ортис распространял листовки у завода компании в Калифорнии.

Уточнения

Цензу́ра — система надзора за содержанием и распространением информации, печатной продукции, музыкальных и т.д.



В "Твиттере"* пользователи публикуют и взаимодействуют с сообщениями, известными как "твиты".

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