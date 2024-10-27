Врач объяснил, когда нужно обращаться к дерматологу из-за родинок

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Врач-дерматовенеролог Николай Соколов призывает уделять особое внимание состоянию родинок на теле, поскольку любое их изменение может свидетельствовать о потенциальной угрозе.

Фото: commons.wikimedia.org by Szlomo Lejb, CC BY-SA 3.0

Специалист подчеркивает: не стоит игнорировать дискомфорт или появление новых образований, так как регулярный осмотр у врача может предотвратить опасные последствия.

По словам Соколова, родинки делятся на три группы: доброкачественные, доброкачественные с риском перерождения и злокачественные. Ежегодное обследование позволит своевременно обнаружить негативные изменения.

Доктор настоятельно не рекомендует заниматься самолечением, тем более удалением родинок самостоятельно, так как это может привести к серьезным осложнениям. Если необходимо удаление, врач советует планировать процедуру на осенне-зимний период, так как летом или поздней весной проведение таких операций нежелательно из-за повышенного риска осложнений, сообщает Planet Today.

Соколов обращает внимание на признаки, которые требуют немедленного обращения к врачу: изменение цвета или формы родинки, появление боли или зуда, воспаление из-за микротравм или потертостей. Такие симптомы могут свидетельствовать о начале перерождения образования. Удаленные родинки в обязательном порядке проходят гистологический анализ, который позволяет подтвердить их тип и оценить дальнейшие риски.

Уточнения

Дерматология (греч. δέρμα, (род. δερματός) — «кожа» и λόγος — «учение») — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.



Ро́динки (также невусы от лат. naevus — родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.



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