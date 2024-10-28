Чай, кофе и специи: Россия увеличила импорт из Индии в августе в 1,5 раза

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В августе Россия значительно увеличила импорт из Индии, в частности чая, кофе в зернах и специй, сообщает "Рамблер". Объем поставок достиг $8,95 млн, что в 1,5 раза больше, чем в июле.

Фото: flickr.com by moonlightbulb, CC BY 2.0

Наибольший объем поставок пришелся на чай ($5,6 млн) и кофе в зернах ($2,2 млн). Среди специй наиболее востребованными оказались семена тмина, перец и порошок кассии.

Россия также закупила у Индии растворимый кофе на $8,31 млн и заменители кофе на $850 тыс.

По данным индийской статслужбы, Россия заняла пятое место в мире по закупкам индийского чая, уступив ОАЭ, Великобритании, Ираку и США.

Также сообщалось, что импорт Россией морепродуктов из Индии, в частности некоторых видов креветок, в августе 2024 года сократился на треть по сравнению с прошлым годом.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



И́ндия — независимое государство в Южной Азии.



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