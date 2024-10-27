Китайская промышленность теряет прибыль несмотря на усилия властей

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В сентябре прибыль промышленных предприятий Китая продолжила снижаться, на этот раз более резко — падение составило 27,1% в годовом выражении, по сравнению с 17,8% в августе, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, PDM

Снижение в первые девять месяцев 2024 года достигло 3,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года, что, по данным Национального бюро статистики, объясняется рядом факторов, включая высокую базу прошлого года.

Промышленные прибыли — ключевой индикатор финансового здоровья заводов, шахт и коммунальных предприятий, от которого зависят их будущие инвестиционные решения.

Замедление роста прибыли отражает трудности китайской экономики, объем которой составляет 18 триллионов долларов. Власти уже приняли меры для стабилизации — с конца сентября был снижен процент по кредитам, чтобы поддержать активность. В ноябре в Пекине пройдет очередное заседание высшего законодательного органа, на котором ожидается рассмотрение возможного дополнительного фискального стимулирования, включая рефинансирование долгов местных органов власти и выпуск государственных облигаций для поддержки банковского сектора.

Негативное влияние на прибыль китайских компаний оказала продолжающаяся дефляция — индексы цен производителей падают уже 24 месяца подряд, что указывает на слабость внутреннего спроса. Несмотря на это, промышленное производство показало улучшение в сентябре, а экономика Китая выросла на 4,6% в третьем квартале 2024 года. Поддержкой для экономики стало развитие высокотехнологичного сектора, где прибыль выросла на 6,3% за первые девять месяцев года.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



Промы́шленность (от рус. промышлять, промысел) — совокупность предприятий (рудников, шахт, электростанций, заводов, комбинатов, фабрик), занятых добычей сырья и топлива; производством энергии и орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности); обработкой материалов и продуктов, произведённых в промышленности или в сельском хозяйстве; изготовлением потребительских товаров.



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