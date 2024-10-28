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Снижение производительности труда: экономика Евросоюза растёт не так быстро, как могла бы

0:51
Экономика

Производительность труда снижается в большинстве стран ЕС, сообщает RT.

Снижение производительности труда: экономика Евросоюза растёт не так быстро, как могла бы
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, PDM

Экономика ЕС растет медленнее, чем могла бы, и производительность труда является проблемой.

Европейские рынки слишком фрагментированы для роста компаний, а рынки капитала не поддерживают молодые фирмы.

Европе не хватает квалифицированной рабочей силы в нужных местах. Устранение барьеров на пути свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы может решить большинство проблем.

30-процентный разрыв в доходах на душу населения между ЕС и США остается неизменным уже два десятилетия.

Низкая производительность труда в странах ЕС в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе, является одной из причин разрыва.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

Производи́тельность труда́ — это показатель, характеризующий результативность труда.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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