Индия открывает первый частный завод по производству военных самолётов

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индия в рамках стремления снизить зависимость от импорта военной техники открывает свой первый частный завод по производству военных самолётов, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Clément Bardot, CC BY-SA 4.0

Новый завод в штате Гуджарат, построенный в партнёрстве Airbus SE и Tata Advanced Systems, будет выпускать транспортные самолёты для замены устаревшего флота индийских вооружённых сил. Ожидается, что испанский премьер-министр Педро Санчес и его индийский коллега Нарендра Моди официально откроют предприятие в понедельник.

По контракту стоимостью 219 миллиардов рупий ($2,6 миллиарда), подписанному три года назад, Индия получит 56 самолётов C-295, из которых 16 будут произведены в Испании, а остальные — на индийском заводе. Первые самолёты начнут поставляться в 2026 году, а финальная партия ожидается в августе 2031 года.

Этот проект задействует также индийские государственные компании, такие как Bharat Electronics Ltd. и Bharat Dynamics Ltd., которые займутся производством компонентов для самолётов. Сначала в индийских C-295s доля местных комплектующих составит около половины, но в дальнейшем планируется её увеличение до 75%.

Самолёты C-295 смогут перевозить до 71 военнослужащего или 9 тонн груза, что поможет заменить устаревшие Avro и советские Ан-32, которые уже вырабатывают свой ресурс.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии.



Фа́брика (от лат. fabrica — мастерская; заво́д) — промышленное предприятие, основанное на применении машин, характеризующееся крупномасштабным производством.



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