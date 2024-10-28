Привлекательность Индии в глазах инвесторов растёт

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глобальные фонды обратили внимание на Индию, поскольку волнения на финансовом рынке усиливаются, сообщает Bloomberg.

Фото: pixabay.com by ParagKini, PDM

Индия становится привлекательным местом для инвесторов из-за финансовой нестабильности в США.

Устойчивый приток иностранного капитала сделал облигации Индии лидерами на развивающихся рынках.

Фондовый рынок Индии достиг рекордно высокого уровня благодаря высокой внутренней ликвидности.

Привлекательность Индии обусловлена стабильными политическими связями с США и Россией.

Контроль за движением капитала сдерживает приток "горячих" денег. Валюта Индии менее подвержена колебаниям курса доллара, чем другие страны с формирующимся рынком.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



И́ндия — независимое государство в Южной Азии.



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