Глобальные фонды обратили внимание на Индию, поскольку волнения на финансовом рынке усиливаются, сообщает Bloomberg.
Индия становится привлекательным местом для инвесторов из-за финансовой нестабильности в США.
Устойчивый приток иностранного капитала сделал облигации Индии лидерами на развивающихся рынках.
Фондовый рынок Индии достиг рекордно высокого уровня благодаря высокой внутренней ликвидности.
Привлекательность Индии обусловлена стабильными политическими связями с США и Россией.
Контроль за движением капитала сдерживает приток "горячих" денег. Валюта Индии менее подвержена колебаниям курса доллара, чем другие страны с формирующимся рынком.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
И́ндия — независимое государство в Южной Азии.
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