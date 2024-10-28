Саудовская Аравия вновь соберёт бизнес-лидеров на инвестиционный саммит

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Саудовская Аравия на следующей неделе примет ведущих мировых бизнес-лидеров на саммите Future Investment Initiative (FII), чтобы обсудить возможности для крупных инвестиций в королевстве, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Paasikivi, CC BY-SA 4.0

Этот ежегодный форум, известный как "Давос в пустыне", на фоне роста напряженности в регионе должен продемонстрировать готовность страны привлекать капитал для амбициозного плана Vision 2030. Крупнейшие игроки финансового и технологического секторов, такие как Goldman Sachs и Alphabet, приедут обсудить инвестиции в искусственный интеллект, водород и инновационные проекты.

Несмотря на нестабильность, организаторы рассчитывают заключить сделки на сумму более 28 миллиардов долларов, ориентируясь на привлечение средств для внутренних проектов, а не на зарубежные инвестиции.

Правительство Саудовской Аравии, осознавая пределы нефтяных ресурсов, пересматривает инвестиционные приоритеты, направляя усилия на развитие технологий и экологичных источников энергии, что должно укрепить экономику. Однако инвесторов настораживает растущая региональная нестабильность, которая может повлиять на перспективы привлечения капитала. Тем не менее, регистрация на саммит уже превысила прошлогодние показатели, а число сделок продолжает расти.

Уточнения

Сау́довская Ара́вия (араб. السُّعُودِيَّة‎, Ас-Су‘уди́йя), официальное название — Короле́вство Сау́довская Ара́вия (араб. المَملَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة‎, Аль-Мамляка аль-‘Арабийя ас-Су‘удийя) — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.



Са́ммит (от англ. summit — вершина, верх) — встреча и переговоры на высшем уровне.



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