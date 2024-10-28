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Рекордная цена на золото – результат ошибок ФРС США в борьбе с инфляцией

1:45
Экономика

Известный экономист Питер Шифф на этой неделе выразил мнение, что рекордный рост цен на золото и серебро — подтверждение ошибок Федеральной резервной системы (ФРС) США в политике процентных ставок.

Рекордная цена на золото – результат ошибок ФРС США в борьбе с инфляцией
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

Золото достигло почти $2800 за унцию, а серебро — $35, что Шифф объясняет опасными последствиями недавних снижения ставок. Он утверждает, что такие действия ФРС только способствуют росту инфляции и бюджетного дефицита, а золото — это способ защититься от девальвации доллара и постепенной потери его роли в мировой экономике.

Несмотря на традиционное восприятие, что повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, оно продолжает расти вместе с долгосрочными ставками. Шифф настаивает, что это происходит из-за фундаментальных проблем экономики, и сравнивает ситуацию с периодом перед кризисом 2008 года, когда СМИ также игнорировали сигнал, подаваемый рынком золота.

Политики, по его словам, поддерживают инфляцию, чтобы создать иллюзию благополучия, когда номинальные доходы растут, но реальная покупательная способность падает. Однако такой инфляционный курс не может продолжаться бесконечно, и в конце концов правительству придется либо объявить дефолт, либо продолжать печатать деньги, что приведет к еще большему обесцениванию доллара.

На фоне предстоящих выборов Шифф также отметил предпочтительность администрации Трампа перед командой Харрис. Хотя Шифф не полностью уверен в действиях Трампа, он убежден, что его правление будет меньше способствовать усугублению кризиса, чем политика Харрис.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Федера́льная резе́рвная систе́ма (Federal Reserve System, ФРС, Федеральный резерв, the Fed) — специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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