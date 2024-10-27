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Индия откроет свой первый частный завод по производству военных самолётов

0:43
Экономика

Индия наращивает оборонное производство с помощью завода Airbus в Гуджарате, сообщает Bloomberg.

Индия откроет свой первый частный завод по производству военных самолётов
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Индия откроет первое частное предприятие по производству военных самолетов в понедельник. Завод будет производить транспортные самолеты для замены стареющего парка индийских вооруженных сил.

Завод является совместным предприятием Airbus SE и TATA Advanced Systems. Производство будет направлено на сокращение зависимости Индии от импорта.

Премьер-министр Испании Педро Санчес и его индийский коллега Нарендра Моди торжественно откроют объект. Открытие состоится в штате Гуджарат, родном штате Нарендры Моди.

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии.

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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