Индия откроет свой первый частный завод по производству военных самолётов

Индия наращивает оборонное производство с помощью завода Airbus в Гуджарате, сообщает Bloomberg.
Индия откроет первое частное предприятие по производству военных самолетов в понедельник. Завод будет производить транспортные самолеты для замены стареющего парка индийских вооруженных сил.
Завод является совместным предприятием Airbus SE и TATA Advanced Systems. Производство будет направлено на сокращение зависимости Индии от импорта.
Премьер-министр Испании Педро Санчес и его индийский коллега Нарендра Моди торжественно откроют объект. Открытие состоится в штате Гуджарат, родном штате Нарендры Моди.
И́ндия — независимое государство в Южной Азии.
Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.
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